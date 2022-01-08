https://ria.ru/20220108/zaderzhanie-1766958912.html

Посольство направило запрос о задержании россиянина в Казахстане

Посольство направило запрос о задержании россиянина в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

Посольство направило запрос о задержании россиянина в Казахстане

Посольство РФ в Нур-Султане направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании россиянина в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:58

2022-01-08T13:58

2022-01-08T13:58

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

костанайская область

нур-султан

россия

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Нур-Султане направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании россиянина в Казахстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии."В связи с прошедшей в СМИ информацией о предполагаемом задержании россиянина, консульским отделом посольства России был направлен официальный запрос в департамент полиции Костанайской области", - сказали в пресс-службе.В четверг СМИ сообщали о том, что во время беспорядков в Казахстане был задержан гражданин России. Отмечалось, что россиянин был задержан в Костанайской области в числе других 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и несовершеннолетние, были отпущены. По данным полиции, задержанные нарушали общественный порядок, ломали лавочки, разбрасывали мусор. На месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/zaderzhannye-1766924306.html

https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html

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