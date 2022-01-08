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В Алма-Ате опровергли слухи об отравлении воды в городе
В Алма-Ате опровергли слухи об отравлении воды в городе - РИА Новости, 08.01.2022
В Алма-Ате опровергли слухи об отравлении воды в городе
Комендатура казахстанской Алма-Аты опровергла слухи об отравлении воды в городе, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T07:25
2022-01-08T07:25
2022-01-08T07:30
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Комендатура казахстанской Алма-Аты опровергла слухи об отравлении воды в городе, передает Sputnik Казахстан.Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что участники массовых беспорядков якобы напали на водоканал.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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РИА Новости
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в мире, казахстан
07:25 08.01.2022 (обновлено: 07:30 08.01.2022)
В Алма-Ате опровергли слухи об отравлении воды в городе
Комендатура Алма-Аты опровергла слухи об отравлении воды в городе
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости.
Комендатура казахстанской Алма-Аты опровергла слухи об отравлении воды в городе, передает Sputnik Казахстан
.
"Информация о том, что в Алматы отравлена вода - ложь. Система водоснабжения под лабораторным контролем", - сообщили в комендатуре города.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что участники массовых беспорядков якобы напали на водоканал.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.