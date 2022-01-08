https://ria.ru/20220108/velikobritaniya-1761314620.html

Пустые полки, километровые очереди. Куда приведет Британию свобода

Пустые полки, километровые очереди. Куда приведет Британию свобода - РИА Новости, 08.01.2022

Пустые полки, километровые очереди. Куда приведет Британию свобода

Бракоразводный процесс Британии с Евросоюзом идет два года, и конца пока не видно. Свобода не радует: пустуют магазины и кафе, не хватает рабочих рук,... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:00

2022-01-08T08:00

2022-01-08T21:32

африка

франция

еврокомиссия

таможенный союз

тереза мэй

борис джонсон

восточная европа

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Бракоразводный процесс Британии с Евросоюзом идет два года, и конца пока не видно. Свобода не радует: пустуют магазины и кафе, не хватает рабочих рук, усиливается сепаратизм в Шотландии и Северной Ирландии. А Брюссель грозит Лондону санкциями. Все это — во время пандемии, которая тоже бьет по экономике. Королевство оживляет торговые связи с бывшими колониями, но неясно, спасут ли новые контракты от кризиса.Идеальный штормВ 2013-м премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что в случае победы консерваторов страна может выйти из ЕС. Однако сам в это не верил. Рискованный шаг должен был спасти политическую репутацию премьера и успокоить оппонентов-евроскептиков. В 2015-м тори выиграли, и на следующий год состоялся референдум. В бюллетенях значился всего один вопрос: "Нужно ли Соединенному Королевству оставаться членом Европейского союза или следует его покинуть?"Кэмерон был абсолютно уверен, что сторонники ЕС возьмут верх. Он даже прекратил предварительную оценку последствий выхода, который назвали Brexit (Britain + Exit). Но приверженцы отделения победили с перевесом в три процента. Премьеру это стоило кресла, он подал в отставку.Тем не менее решение о разводе с Европой приняли. При этом союз оказался прочнее, чем ожидали евроскептики. Пакет экономических соглашений, который новый премьер Тереза Мэй пыталась согласовать с правительством, вызвал массу противоречий и закончился ее уходом с поста. Дело довел до конца нынешний премьер Борис Джонсон.Brexit случился 31 января 2020-го. Вскоре началась пандемия коронавируса. Оперативная перестройка британской экономики и ограничения работы бизнеса нанесли по королевству двойной удар — это был "идеальный шторм".Кабинет Бориса Джонсона едва с ним справляется. Потери от Brexit в 178 раз превзошли выгоду от торговых сделок, заключенных в 2021-м правительством. Так утверждают аналитики газеты The Independent. Согласно исследованию, за следующие 15 лет эти контракты принесут не более 0,2 процента ВВП страны, а убытки от выхода из ЕС составят четыре процента. То есть каждый британец ежегодно будет лишаться около 1240 фунтов стерлингов.По оценке британского Бюро бюджетной ответственности (OBR), экономический кризис приведет к максимальному росту цен за последние 30 лет и скачку инфляции до пяти процентов уже в ближайшее время."Мы не нужны Британии"Кризис показал, что оппоненты Терезы Мэй были правы: связь британского острова с континентом крепче любых соглашений. И разрыв оказался болезненным. Например, выяснилось, что рынок труда в королевстве сильно зависит от мигрантов из Восточной Европы. Они работали водителями, поварами, строителями, но во время локдауна предпочли возвратиться домой. Кроме того, Британия вынужденно обновила правила трудового найма для приезжих. Это привело к сложной и громоздкой бюрократии — проще не связываться.Особенно сильный удар пришелся на перевозки. На материк вернулись 20 тысяч водителей грузовиков. "Английское общество решило, что польский народ после Brexit не заслуживает работы в стране", — пожаловался порталу NBC Артур Яжебский, десять лет возивший грузы по дорогам Соединенного Королевства.Бастуют и дальнобойщики из самой Британии. Один из них рассказал в интервью The Guardian, что на границе с Францией его оштрафовали на триста фунтов: таможня попросту не успела проверить многостраничный пакет документов для въезда, а действуют они лишь сутки. По обе стороны Ла-Манша регулярно выстраиваются километровые очереди из фур. Британия, по словам водителя, со своим Brexit стала посмешищем для Европы.Пострадала и рыболовецкая промышленность. В начале 2020-го британские компании, которые отправляли французским рестораторам крабов и лобстеров, ругались, что поставки практически замерли. Затем в августе и сентябре произошел сбой импорта у более крупных игроков. Даже в McDonald’s прекратили продавать молочные коктейли и некоторые напитки. А сеть ресторанов Nando’s закрыла 50 из 400 точек в Британии.За продуктовым кризисом последовал топливный. В сентябре из-за нехватки водителей бензовозов на АЗС образовались очереди. Британцы в панике скупали горючее. Правительство готово выдать пять тысяч упрощенных виз для дальнобойщиков, но те в Британию не стремятся.Европа тоже плачетШотландский журналист Гевин Эслер, которого цитирует Daily Mail, считает Brexit бомбой замедленного действия, способной развалить Соединенное Королевство. По его словам, у большинства шотландцев текущие события вызывают отвращение. Это чревато уходом Эдинбурга, а затем, вероятно, и Белфаста. Возможный политический кризис видится ему "даже хуже, чем сам Brexit".Развод с Европой действительно обострил отношения Британии с Северной Ирландией. Правда, пока не политические, а торговые. Покинув Таможенный союз ЕС, автономия осталась в едином европейском рынке и теперь мучается с бюрократией. Из-за долгой проверки товаров полки магазинов Ольстера опустели.Поэтому в 2021-м кабинет Бориса Джонсона в одностороннем порядке, не советуясь с Брюсселем, продлил упрощенный режим таможенных проверок между Северной Ирландией и британским островом. Более того, на повестке и полная остановка Лондоном действующих правил торговли. Такой вариант предусмотрен 16-й статьей протокола, входящего в пакет по Brexit.Согласно тому же документу, ЕС имеет право принять "симметричные меры". В ноябре Еврокомиссия заявила о подготовке сдерживающих санкций. Каких именно, пока не понятно.Однако среди политиков самой Европы нет единства по отношению к Brexit. В ноябре госсекретарь по европейским делам в правительстве Франции Клеман Бон заявил: это был "порыв ярости против британских властей". "Посмотрите на миграционный кризис. Посмотрите на единый рынок и экономику: где они? Нам нужно европейское сотрудничество", — восклицал Бон, выступая на французском ТВ.Он имел в виду затянувшийся спор с Великобританией о выдаче рыболовецких лицензий французским судам. Владельцы кораблей теперь должны доказать, что они работали в британских водах до 2016-го, иначе не смогут продолжить промысел. Многим рыбакам из Франции отказали в лицензиях из-за той же бюрократической волокиты.Между Китаем и СШАТем временем Лондон намерен усилить экономические связи с Азией и Австралией. "Мы станем центром торговли с влиянием далеко за пределами наших берегов, определяя нашу роль в мире на десятилетия вперед", — сказала в 2020-м министр по международной торговле Лиз Трасс. Так она прокомментировала поездку в Сингапур, где государства подписали договор, который "обеспечит ворота в Азию для британских компаний".Затем Трасс посетила Вьетнам и заключила торговое соглашение, отменяющее 99 процентов торговых пошлин на ближайшие семь лет. В мае 2021-го подписали договор с Индией. В начале июня — с Австралией. На очереди Канада и Новая Зеландия.Почти все эти страны входят в Содружество наций, созданное в 1931-м. Хотя в политическом контексте его роль давно утрачена. Еще в 1960-е британский премьер Гарольд Макмиллан надеялся, что структура притянет новые государства Азии и Африки, удерживая их от перехода в соцлагерь. С тех пор оно существует только на бумаге без статуса административной единицы. Никаких взаимных экономических преференций у стран-участников тоже нет.Правда, в самой Британии сомневаются в эффективности восточной экспансии. Профессор экономики Университета Сассекса Алан Винтерс утверждает: она не дает никаких принципиально новых выгод. Исключения — сделки с Австралией и Новой Зеландией, но на их долю приходится лишь небольшая доля британской внешней торговли.Точка на империи"Для Британии логично интегрироваться в этом бурно растущем регионе, который, судя по всему, будет эпицентром экономического развития в ближайшие десять-двадцать лет", — считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.Возможности для этого политолог видит именно в отказе от колониального прошлого. "Да, в Австралии и Новой Зеландии — англосаксонские корни, а в Британии живет много индийцев. Память об империи, особенно для Индии, скорее негативная, — говорит Федоров. — Но Британия ведет довольно умную игру. Она начинает с нового листа в современном мире".Профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина обращает внимание, что для азиатских государств Лондон интересен как финансовый и интеллектуальный центр: "Это видно и по образовательным программам, которые предлагает Лондон гражданам Содружества. Ими часто пользуются разные слои населения, но прежде всего представители элит".И хотя между Британией и ЕС по-прежнему огромный товарооборот, Брюссель всегда будет отстаивать собственные принципы, особенно когда речь идет о сепаратизме. Европе важно показать, что всякое подобие Brexit влечет тяжелые последствия для желающих покинуть союз. Поэтому прения по североирландскому вопросу вряд ли скоро закончатся."Для ЕС любые изменения в системе проверок и контроля кажутся угрозой. Но Брюссель ничего не может сделать в упреждение ситуации", — рассуждает Еремина.В Британии тоже верны выбранному курсу. Дэвид Дэвис, бывший секретарь по делам выхода из Европейского союза, пишет в твиттере: "Протокол по Северной Ирландии отражает суть всего референдума — наш суверенитет. Я приветствую развитие торговых отношений, но мы не почувствуем весь вкус Brexit, пока Северная Ирландия не освободится от опеки законов ЕС".Не изменилась и позиция других британских политиков, а также историков и колумнистов, поддержавших пять лет назад выбор большинства. Они призывают решить спорные вопросы соглашения в пользу Лондона. И наконец обрести долгожданную независимость.

https://ria.ru/20191004/1559411474.html

https://ria.ru/20200131/1564065628.html

африка

франция

восточная европа

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африка, франция, еврокомиссия, таможенный союз, тереза мэй, борис джонсон, восточная европа