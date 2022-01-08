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Российские миротворцы из сил ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан

Российские миротворцы из сил ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан - РИА Новости, 08.01.2022

Российские миротворцы из сил ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа из состава миротворцев ОДКБ прибывают на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане, сообщили в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T09:06

2022-01-08T09:06

2022-01-08T17:09

беспорядки в казахстане

в мире

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АЭРОДРОМ АЛМАТЫ (Казахстан), 8 янв — РИА Новости. Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа из состава миротворцев ОДКБ прибывают на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане, сообщили в Минобороны."Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в заявлении ведомства.Как отметил ранее его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков, в состав российского контингента входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Прибытие миротворческого контингента ульяновского соединения в Казахстан Прибытие миротворческого контингента ульяновского соединения в Казахстан 2022-01-08T09:06 true PT1M09S

Подразделения ВДВ России вылетели из Ульяновска в Казахстан Из Ульяновска в Казахстан вылетели подразделения ВДВ России, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ. Переброска сил также продолжается с аэродромов в Московской и Ивановской областях, сообщили в Минобороны. Руководить действиями миротворцев будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. 2022-01-08T09:06 true PT0M53S

Российские миротворцы загружают технику перед вылетом в Казахстан. Кадры Минобороны Российские миротворцы из состава сил ОДКБ грузят технику в самолеты и вылетают в Казахстан. 2022-01-08T09:06 true PT0M50S

Российские миротворцы загружают технику перед вылетом в Казахстан. Кадры Минобороны Российские миротворцы из состава сил ОДКБ грузят технику в самолеты и вылетают в Казахстан. 2022-01-08T09:06 true PT0M50S

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в мире, казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии, россия