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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/vdv-1766929736.html
Российские миротворцы из сил ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан
Российские миротворцы из сил ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан - РИА Новости, 08.01.2022
Российские миротворцы из сил ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан
Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа из состава миротворцев ОДКБ прибывают на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане, сообщили в... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T09:06
2022-01-08T17:09
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
воздушно-десантные войска россии
россия
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АЭРОДРОМ АЛМАТЫ (Казахстан), 8 янв — РИА Новости. Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа из состава миротворцев ОДКБ прибывают на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане, сообщили в Минобороны."Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в заявлении ведомства.Как отметил ранее его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков, в состав российского контингента входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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Прибытие миротворческого контингента ульяновского соединения в Казахстан
Прибытие миротворческого контингента ульяновского соединения в Казахстан
2022-01-08T09:06
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PT1M09S
Подразделения ВДВ России вылетели из Ульяновска в Казахстан
Из Ульяновска в Казахстан вылетели подразделения ВДВ России, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ. Переброска сил также продолжается с аэродромов в Московской и Ивановской областях, сообщили в Минобороны. Руководить действиями миротворцев будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
2022-01-08T09:06
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Российские миротворцы загружают технику перед вылетом в Казахстан. Кадры Минобороны
Российские миротворцы из состава сил ОДКБ грузят технику в самолеты и вылетают в Казахстан.
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Российские миротворцы загружают технику перед вылетом в Казахстан. Кадры Минобороны
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в мире, казахстан, одкб, воздушно-десантные войска россии, россия
09:06 08.01.2022 (обновлено: 17:09 08.01.2022)
 
Российские миротворцы из сил ОДКБ продолжают прибывать в Казахстан

Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа прибывают в Казахстан

Читать ria.ru в
АЭРОДРОМ АЛМАТЫ (Казахстан), 8 янв — РИА Новости. Подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа из состава миротворцев ОДКБ прибывают на аэродромы Жетыген и Алматы в Казахстане, сообщили в Минобороны.
"Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в заявлении ведомства.
Как отметил ранее его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков, в состав российского контингента входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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