В Ташкенте полиция обстреляла автомобиль на пути кортежа президента
В Ташкенте полиция обстреляла автомобиль на пути кортежа президента Узбекистана
© AP PhotoПолиция в Узбекистане
© AP Photo
Полиция в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 янв – РИА Новости. Полицейские в Ташкенте обстреляли легковой автомобиль, водитель которого был пьян и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента, сообщает в субботу пресс-служба МВД страны.
В пятницу в соцсетях появилась видеозапись, где слышны звуки выстрелов во время преследования правоохранителями легкового автомобиля Chevrolet Malibu в одном из районов Ташкента. По данным интернет-издания gazeta.uz, водитель Malibu проигнорировал ограничения, установленные по маршруту следования кортежа президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
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"Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал" - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД страны. По данным ведомства, 46-летний водитель автомобиля был в состоянии сильного опьянения.
Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг", следствие продолжается. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на три года.
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