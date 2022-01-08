В Казахстане увеличилась сумма ущерба от беспорядков
Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане увеличилась почти до 203 миллионов долларов
Сгоревшее здание городской администрации в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру субботы возросла почти до 203 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".
К вечеру пятницы сумма ущерба от беспорядков в республике составляла около 200 миллионов долларов. В десяти регионах страны насчитывались 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате - 789 субъектов и 950 объектов.
"По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 8 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 миллиарда тенге (в Алматы - 86,8 миллиарда тенге)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в десяти областях республики выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект, в том числе в Алма-Ате - 856 субъектов и 1027 объектов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.