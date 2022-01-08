https://ria.ru/20220108/turtsiya-1766975381.html

Эрдоган заявил, что проблему высоких цен в Турции скоро решат

Эрдоган заявил, что проблему высоких цен в Турции скоро решат - РИА Новости, 08.01.2022

Эрдоган заявил, что проблему высоких цен в Турции скоро решат

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, с таким заявлением турецкий лидер... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:00

2022-01-08T17:00

2022-01-08T17:17

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, с таким заявлением турецкий лидер выступил на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Конья-Караман.Инфляция в Турции выросла в декабре на 13,58 процента, достигнув 36,08 процента в 2021 году на фоне колебаний турецкой лиры."Проблема высоких цен, процентов и инфляции волнует нашего гражданина. В скорейшем времени эта проблема также найдет свое решение, как нашлось решение проблемы обменного курса", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты. Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе ушедшего года стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/turtsiya-1766386574.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/ekonomika-1766133145.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган