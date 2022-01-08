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Эрдоган заявил, что проблему высоких цен в Турции скоро решат
Эрдоган заявил, что проблему высоких цен в Турции скоро решат - РИА Новости, 08.01.2022
Эрдоган заявил, что проблему высоких цен в Турции скоро решат
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, с таким заявлением турецкий лидер... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T17:00
2022-01-08T17:17
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, с таким заявлением турецкий лидер выступил на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Конья-Караман.Инфляция в Турции выросла в декабре на 13,58 процента, достигнув 36,08 процента в 2021 году на фоне колебаний турецкой лиры."Проблема высоких цен, процентов и инфляции волнует нашего гражданина. В скорейшем времени эта проблема также найдет свое решение, как нашлось решение проблемы обменного курса", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты. Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе ушедшего года стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/turtsiya-1766386574.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
17:00 08.01.2022 (обновлено: 17:17 08.01.2022)
 
Эрдоган заявил, что проблему высоких цен в Турции скоро решат

Глава Турции Эрдоган заявил, что проблему высоких цен и инфляции скоро решат

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в Турции будет решена в скорейшем времени, с таким заявлением турецкий лидер выступил на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Конья-Караман.
Инфляция в Турции выросла в декабре на 13,58 процента, достигнув 36,08 процента в 2021 году на фоне колебаний турецкой лиры.
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"Проблема высоких цен, процентов и инфляции волнует нашего гражданина. В скорейшем времени эта проблема также найдет свое решение, как нашлось решение проблемы обменного курса", - сказал Эрдоган в ходе своего выступления.
Финансовая система Турции переживает не лучшие времена из-за падения курса нацвалюты. Оно резко ускорилось после нескольких подряд снижений учетной ставки центробанка: 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе ушедшего года стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.
Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 - министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
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