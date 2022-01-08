https://ria.ru/20220108/turisty-1766952203.html

Военно-транспортный самолет доставил в Москву из Казахстана 25 россиян

Военно-транспортный самолет доставил в Москву из Казахстана 25 россиян - РИА Новости, 08.01.2022

Военно-транспортный самолет доставил в Москву из Казахстана 25 россиян

Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских туристов. Об этом сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:47

2022-01-08T12:47

2022-01-08T17:37

беспорядки в казахстане

казахстан

москва

новости - туризм

россия

алма-ата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766966269_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_516e10d2a0d57d3a3665a0a036c801a4.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских туристов. Об этом сообщило Минобороны."Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке", — заявили в ведомстве.Они прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта путешественники оставались в гостинице. Впоследствии они сами обратились за помощью к руководству российского контингента миротворцев.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/masimov-1766927722.html

казахстан

москва

россия

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация российских туристов из Казахстана военным бортом 25 российских туристов эвакуировали из Казахстана военным бортом. Они приехали туда на праздники покататься на лыжах. 2022-01-08T12:47 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, москва, новости - туризм, россия, алма-ата