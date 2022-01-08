https://ria.ru/20220108/turisty-1766928887.html
Организованных туристов из России в Казахстане нет, заявили в АТОР
Организованных туристов из России в Казахстане нет, заявили в АТОР - РИА Новости, 08.01.2022
Организованных туристов из России в Казахстане нет, заявили в АТОР
Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:56
2022-01-08T08:56
2022-01-08T08:56
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
россия
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КОСТАНАЙ (Казахстан), 8 янв - РИА Новости. Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Группа туристов из России застряла в Казахстане из-за начавшихся там беспорядков, сообщили ранее СМИ. Было известно, что россияне оказались в центре Алма-Аты и закрылись в самолете во время захвата аэропорта. Они провели в самолете 16 часов, сидя в полной тишине. К утру аэропорт освободили военные, а туристов разместили в отеле.Глава АТОР рассказала, что, скорее всего, это были самостоятельные туристы, которые, возможно, приобрели турпродукт у казахстанских компаний."В сообщении было указано, что речь идёт о неких туроператорах, за счет которых туристы размещены в отелях. Так вот, с вероятностью 90% - это местные (казахстанские - ред.) компании, к которым обратились россияне. По крайней мере, среди федеральных операторов мы не нашли клиентов в Казахстане. Существует теоретическая возможность, что какие-то туроператоры из приграничных регионов могли отправлять туда туристов, но эта вероятность крайне мала", - пояснила Ломидзе.Ассоциация туроператоров продолжает изучать вопрос.
https://ria.ru/20220108/stabilnost-1766922247.html
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в мире, казахстан, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, россия
Организованных туристов из России в Казахстане нет, заявили в АТОР
В АТОР заявили, что в Казахстане могут находиться самостоятельные туристы из России
КОСТАНАЙ (Казахстан), 8 янв - РИА Новости.
Организованных туристов из РФ
по линии российских туроператоров в Казахстане
нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе
.
Группа туристов из России застряла в Казахстане из-за начавшихся там беспорядков, сообщили ранее СМИ. Было известно, что россияне оказались в центре Алма-Аты и закрылись в самолете во время захвата аэропорта. Они провели в самолете 16 часов, сидя в полной тишине. К утру аэропорт освободили военные, а туристов разместили в отеле.
Глава АТОР рассказала, что, скорее всего, это были самостоятельные туристы, которые, возможно, приобрели турпродукт у казахстанских компаний.
"В сообщении было указано, что речь идёт о неких туроператорах, за счет которых туристы размещены в отелях. Так вот, с вероятностью 90% - это местные (казахстанские - ред.) компании, к которым обратились россияне. По крайней мере, среди федеральных операторов мы не нашли клиентов в Казахстане. Существует теоретическая возможность, что какие-то туроператоры из приграничных регионов могли отправлять туда туристов, но эта вероятность крайне мала", - пояснила Ломидзе.
Ассоциация туроператоров продолжает изучать вопрос.