https://ria.ru/20220108/traur-1766940243.html

Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура

Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура - РИА Новости, 08.01.2022

Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:00

2022-01-08T11:00

2022-01-08T12:26

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали."В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", — написал он на Facebook.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек, власти сообщали о более чем четырех тысячах задержанных. МВД республики заявило о гибели 18 силовиков.До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/protest-1766608510.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев