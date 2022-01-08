22:14 08.01.2022 (обновлено: 23:37 08.01.2022)
Около 170 казахстанцев находятся в транзитной зоне в России, заявил посол
Посол Кошербаев: около 170 казахстанцев находятся в транзитной зоне в аэропортах в России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание посольства Республики Казахстан в Москве
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Порядка 170 граждан Казахстана "застряли" в транзитной зоне аэропортов России, заявил посол страны в Москве Ермек Кошербаев.
"На вчерашний день где-то было порядка около 170 человек. Конечно, на самом деле количество больше намного. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"С завтрашнего дня эта ситуация будет рассасываться, поскольку алма-атинский аэропорт, скорее всего, заработает после 10 числа, а в Астане аэропорт уже вернулся к мирной жизни", - добавил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.