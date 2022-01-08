https://ria.ru/20220108/tokaev-1766965260.html

Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза

Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза - РИА Новости, 08.01.2022

Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:13

2022-01-08T15:13

2022-01-08T15:53

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766967112_0:802:2215:2048_1920x0_80_0_0_5dfd0153d2fadf3e1d374494bf87d965.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова."Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.Ранее по подозрению в госизмене арестовали соратника первого президента республики Нурсултана Назарбаева и экс-главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова.Накануне экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство статусных чиновников и силовиков. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а масштаб событий говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов," осуществить такое невозможно.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек, власти сообщали о более чем четырех тысячах задержанных. МВД республики заявило о гибели 18 силовиков.До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766964497.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев