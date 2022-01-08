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Алма-атинский священник рассказал о боях у храмов в городе

Алма-атинский священник рассказал о боях у храмов в городе - РИА Новости, 08.01.2022

Алма-атинский священник рассказал о боях у храмов в городе

Уличные бои в Алма-Ате развернулись в считанных метрах от собора Святого Николая и Христорождественского собора, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T19:43

2022-01-08T19:43

2022-01-08T19:50

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уличные бои в Алма-Ате развернулись в считанных метрах от собора Святого Николая и Христорождественского собора, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Астанайской и Алма-Атинской епархии Русской православной церкви и ее пресс-секретарь протоиерей Евгений Иванов."В Алма-Ате рядом с двумя храмами, буквально в самой близи разворачивались серьезнейшие боевые действия. Рядом с Никольским собором находится главное полицейское управление города Алма-Аты, и боевики-террористы хотели взять его штурмом. Этот штурм происходил фактически в 10 метрах от самого храма, но храм не пострадал, к счастью, и никто из людей не пострадал", - сказал он.Возле храма Христа Спасителя, также называемого Христорождественским собором, у участвовавших в беспорядках был оборудован штаб, добавил Иванов. "Они построили баррикады, жгли круглосуточно покрышки от автомобилей, страшный черный дым столбом был. Но опять же храм не пострадал, и люди, которые проникали, по-другому не скажу, в этот храм, никто не пострадал. Хотя рядом совсем действия такие разворачивались", - добавил священнослужитель.Он отметил, что во время столкновений прихожане и духовенство не пострадали.Рождественские богослужения в ночь на 7 января в Алма-Ате были отменены из-за комендантского часа и перенесены на 10.00 7 января по местному времени. Глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) 5 января призвал людей в Казахстане не поддаваться на провокации, не разжигать междоусобный конфликт и остановить противостояние.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766984892.html

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в мире, казахстан, оон, могилев, одкб, русская православная церковь, жанаозен, актау, евгений иванов