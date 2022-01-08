Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/strelba-1766922525.html
В центре Алма-Аты продолжается стрельба
В центре Алма-Аты продолжается стрельба - РИА Новости, 08.01.2022
В центре Алма-Аты продолжается стрельба
В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция, слышны выстрелы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T05:49
2022-01-08T10:15
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766849547_103:824:2279:2048_1920x0_80_0_0_a76aac2300f1a399261011e3f5e1447a.jpg
НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция, слышны выстрелы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.Жители города помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. Боевики прячутся в небольших скверах и парках. Работу правоохранителей осложняет густой туман. Точных данных о числе задержанных пока нет.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
https://ria.ru/20220107/terroristy-1766909610.html
https://ria.ru/20220108/stabilnost-1766922247.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766849547_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b91e702e4d38265296b58f137ea0d4bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
05:49 08.01.2022 (обновлено: 10:15 08.01.2022)
 
В центре Алма-Аты продолжается стрельба

В центре Алма-Аты утром в субботу продолжается стрельба

© REUTERS / Mariya GordeyevaВоенные на блок-посту в Алма-Ате
Военные на блок-посту в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Mariya Gordeyeva
Военные на блок-посту в Алма-Ате
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция, слышны выстрелы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Утро 8 января в Алматы – в центре продолжается стрельба. Антитеррористическая операция в городе продолжается", — сообщает агентство в своем Telegram-канале.

Жители города помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. Боевики прячутся в небольших скверах и парках.
Работу правоохранителей осложняет густой туман. Точных данных о числе задержанных пока нет.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Вчера, 22:31Беспорядки в Казахстане
Токаев заявил, что террористы атаковали Алма-Ату как минимум шесть раз
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
05:39Беспорядки в Казахстане
Комендант Мангистауской области Казахстана рассказал о ситуации в регионе
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"
01:32Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
Лента новостейМолния
На Украине нашли выгоду от запуска "Северного потока — 2"Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работуЭксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли не менее пяти человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной