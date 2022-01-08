05:49 08.01.2022 (обновлено: 10:15 08.01.2022)
В центре Алма-Аты продолжается стрельба
В центре Алма-Аты утром в субботу продолжается стрельба
Военные на блок-посту в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция, слышны выстрелы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
"Утро 8 января в Алматы – в центре продолжается стрельба. Антитеррористическая операция в городе продолжается", — сообщает агентство в своем Telegram-канале.
Жители города помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. Боевики прячутся в небольших скверах и парках.
Работу правоохранителей осложняет густой туман. Точных данных о числе задержанных пока нет.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.