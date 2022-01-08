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Комендант Мангистауской области Казахстана рассказал о ситуации в регионе

Комендант Мангистауской области Казахстана рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 08.01.2022

Комендант Мангистауской области Казахстана рассказал о ситуации в регионе

Ситуация в Мангистауской области Казахстана оценивается как стабильная, все объекты и городские службы работают в обычном режиме, заявил комендант региона... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T05:39

2022-01-08T05:39

2022-01-08T05:39

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мангистауская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 8 янв – РИА Новости. Ситуация в Мангистауской области Казахстана оценивается как стабильная, все объекты и городские службы работают в обычном режиме, заявил комендант региона Жанарбек Бактыбаев.Ранее сообщалось, что жители города Актау, административного центра Мангистауской области на западе Казахстана, были разгневаны действиями протестующих, которые перекрывали движение на дорогах. Жители областного центра на восточном побережье Каспия организовывались в группы и пытались заставить митингующих уйти с дороги.Отмечается, что в области устанавливаются блокпосты на выездах из региона и между населенными пунктами, вооруженные патрули продолжают вести дежурство на улице.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220107/besporyadki-1766852751.html

казахстан

мангистауская область

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в мире, казахстан, мангистауская область, касым-жомарт токаев