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Москвичам пообещали снежный финал новогодних каникул
Москвичам пообещали снежный финал новогодних каникул - РИА Новости, 08.01.2022
Москвичам пообещали снежный финал новогодних каникул
Москвичей к концу праздничных дней ожидает сильный снегопад: в период 9-10 января прогнозируется до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:43
2022-01-08T11:43
2022-01-08T14:11
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Москвичей к концу праздничных дней ожидает сильный снегопад: в период 9-10 января прогнозируется до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, последний выходной день ознаменуется резким ухудшением погоды. Причиной тому станет прохождение активного атмосферного фронта, связанного с "балканской депрессией". Столкновение теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом спровоцирует образование мощных снеговых туч, которые утром 9 января пересекут российскую границу в районе Брянской и Смоленской областей, а к середине дня накроют большую часть Центральной России.Метеоролог заметил, что именно в этот период коммунальным службам необходимо быть в полной готовности к уборке снега. Также наиболее вероятны сбои в авиационном сообщении и сложная дорожная обстановка, из-за чего автомобилистам следует спланировать возвращение в столичный регион до середины воскресенья.Он отметил, что в общей сложности за сутки с 9 на 10 января прогнозируется до восьми-тринадцати миллиметров осадков, или 25-30 процентов месячной нормы, что близко к суточному рекорду 1960 года (10,2 миллиметра).
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общество, москва, погода
11:43 08.01.2022 (обновлено: 14:11 08.01.2022)
Москвичам пообещали снежный финал новогодних каникул
Центр "Фобос": москвичей ждут сильные снегопады в выходные
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Москвичей к концу праздничных дней ожидает сильный снегопад: в период 9-10 января прогнозируется до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос " Евгений Тишковец
.
По его словам, последний выходной день ознаменуется резким ухудшением погоды. Причиной тому станет прохождение активного атмосферного фронта, связанного с "балканской депрессией". Столкновение теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом спровоцирует образование мощных снеговых туч, которые утром 9 января пересекут российскую границу в районе Брянской и Смоленской областей, а к середине дня накроют большую часть Центральной России.
"В Москве снежное ненастье ожидается во второй половине дня, ближе к вечеру. Небольшой снег начнется после полудня, скорее всего, с 15 часов, но самые сильные и непрерывные снегопады пройдут в период с 18 часов 9 января до шести часов 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до одного-трех километров", — рассказал Тишковец.
Метеоролог заметил, что именно в этот период коммунальным службам необходимо быть в полной готовности к уборке снега. Также наиболее вероятны сбои в авиационном сообщении и сложная дорожная обстановка, из-за чего автомобилистам следует спланировать возвращение в столичный регион до середины воскресенья.
Он отметил, что в общей сложности за сутки с 9 на 10 января прогнозируется до восьми-тринадцати миллиметров осадков, или 25-30 процентов месячной нормы, что близко к суточному рекорду 1960 года (10,2 миллиметра).