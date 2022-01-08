https://ria.ru/20220108/sneg-1766944822.html

Москвичам пообещали снежный финал новогодних каникул

Москвичам пообещали снежный финал новогодних каникул - РИА Новости, 08.01.2022

Москвичам пообещали снежный финал новогодних каникул

Москвичей к концу праздничных дней ожидает сильный снегопад: в период 9-10 января прогнозируется до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:43

2022-01-08T11:43

2022-01-08T14:11

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Москвичей к концу праздничных дней ожидает сильный снегопад: в период 9-10 января прогнозируется до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, последний выходной день ознаменуется резким ухудшением погоды. Причиной тому станет прохождение активного атмосферного фронта, связанного с "балканской депрессией". Столкновение теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом спровоцирует образование мощных снеговых туч, которые утром 9 января пересекут российскую границу в районе Брянской и Смоленской областей, а к середине дня накроют большую часть Центральной России.Метеоролог заметил, что именно в этот период коммунальным службам необходимо быть в полной готовности к уборке снега. Также наиболее вероятны сбои в авиационном сообщении и сложная дорожная обстановка, из-за чего автомобилистам следует спланировать возвращение в столичный регион до середины воскресенья.Он отметил, что в общей сложности за сутки с 9 на 10 января прогнозируется до восьми-тринадцати миллиметров осадков, или 25-30 процентов месячной нормы, что близко к суточному рекорду 1960 года (10,2 миллиметра).

https://ria.ru/20220105/moskva-1766618376.html

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общество, москва, погода