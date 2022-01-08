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ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане, заявили в Госдуме

ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане, заявили в Госдуме - РИА Новости, 08.01.2022

ОДКБ удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане, заявили в Госдуме

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о Казахстане, заявил, что ОДКБ уже удалось... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T13:08

2022-01-08T13:08

2022-01-08T14:08

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

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леонид слуцкий (политик)

сша

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ливия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о Казахстане, заявил, что ОДКБ уже удалось стабилизировать ситуацию в стране и предотвратить мятеж, что выделяется на фоне государств, где разрешать кризис пытался Запад.Слуцкий напомнил о словах Блинкена, который ранее заявил, что у властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами, и неясно, почему им потребовалась помощь извне."У властей Сирии и Ливии было все, чтобы самостоятельно разобраться с "протестами", то есть, с доморощенными террористами и зарубежными боевиками. Но нам, в отличие от Госдепа, абсолютно понятно, зачем понадобилась "помощь" извне по "насаждению демократии", которую никто не просил. Амбиции мирового гегемона нисколько не помогли разрешению кризиса в этих странах, а наоборот ввергли их в войну и хаос, а также спровоцировали несколько миграционных волн. И все это ради геополитических игр "цивилизаторов" по смене неугодных им режимов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что усилиями миротворцев ОДКБ уже удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане и предотвратить "вооруженный мятеж против законных властей"."Как говорится, почувствуйте разницу и учите историю, господин Блинкен, прежде, чем пытаться говорить о ее каких-то уроках", - заявил Слуцкий.При этом серия заявлений госсекретаря США и его слова, в частности о том, что Запад никогда не обещал не расширять НАТО на Восток, "вряд ли задаёт конструктивный тон на предстоящих переговорах по глобальной безопасности", отметил парламентарий."Не стоит пытаться продолжать играть краплёными картами, когда шулеров и так поймали за руку", - добавил Слуцкий.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html

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политика, казахстан, одкб, леонид слуцкий (политик), сша, сирия, ливия, энтони блинкен