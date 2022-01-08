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Тревожный симптом многих болезней
Врач назвал тревожный симптом многих болезней - РИА Новости, 08.01.2022
Тревожный симптом многих болезней
Отечность может быть симптомом самых разных заболеваний. В каком случае стоит обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik профессор, председатель... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T02:08
2022-01-08T02:08
2022-01-08T02:08
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Отечность может быть симптомом самых разных заболеваний. В каком случае стоит обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.Задержка жидкости в тканях организма, о которой свидетельствует отек, иногда бывает связана с неправильным питанием. Например, утром лицо может выглядеть опухшим из-за чрезмерно острого или соленого ужина, а также из-за выпитого вечером алкоголя. Но в ряде случаев отеками сопровождаются серьезные заболевания, в частности, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также почек, отметил доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Причем самостоятельно определить, в чем причина нарушения оттока жидкости, человек вряд ли сможет.Поэтому лучше сразу отнестись к отеку как к "тревожному симптому" и обратиться к врачу при его появлении, советует профессор.В любом случае лечить нужно не отеки, а то заболевание, которое их вызывает. Поставить точный диагноз сможет только врач, он же назначит терапию, сказал профессор."К каждому такому заболеванию свой подход. Если это, скажем, пиелонефрит, то будет прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами. Если это отеки при сердечной или венозной недостаточности, то обычно используют мочегонные средства. Нет единого подхода, поэтому при появлении отеков обязательно нужно обратиться к врачу", – сказал Павел Воробьев в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20211213/oteki-1763381941.html
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общество, здоровье - общество
Врач назвал тревожный симптом многих болезней
Врач Воробьев предупредил, что отечность может быть симптомом разных заболеваний
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости.
Отечность может быть симптомом самых разных заболеваний. В каком случае стоит обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik
профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
Задержка жидкости в тканях организма, о которой свидетельствует отек, иногда бывает связана с неправильным питанием. Например, утром лицо может выглядеть опухшим из-за чрезмерно острого или соленого ужина, а также из-за выпитого вечером алкоголя. Но в ряде случаев отеками сопровождаются серьезные заболевания, в частности, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также почек, отметил доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Причем самостоятельно определить, в чем причина нарушения оттока жидкости, человек вряд ли сможет.
Поэтому лучше сразу отнестись к отеку как к "тревожному симптому" и обратиться к врачу при его появлении, советует профессор.
"Отеки ног, рук, лица – это могут быть симптомы совершенно разных болезней. Если это пожилой возраст, то отеки ног могут говорить о сердечной или венозной недостаточности. Если это молодой возраст и отекают ноги или лицо – это, скорее, болезни почек, например, пиелонефрит или гломерулонефрит. Бывает также гиперфункция щитовидной железы – тогда рыхлое тело, локальные отеки. При тяжелом сахарном диабете тоже могут быть отеки, чаще всего ног и, опять же, лица", – объяснил Воробьев.
В любом случае лечить нужно не отеки, а то заболевание, которое их вызывает. Поставить точный диагноз сможет только врач, он же назначит терапию, сказал профессор.
"К каждому такому заболеванию свой подход. Если это, скажем, пиелонефрит, то будет прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами. Если это отеки при сердечной или венозной недостаточности, то обычно используют мочегонные средства. Нет единого подхода, поэтому при появлении отеков обязательно нужно обратиться к врачу", – сказал Павел Воробьев в интервью радио Sputnik.