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В Кремле пока не знают даты онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ
В Кремле пока не знают даты онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 08.01.2022
В Кремле пока не знают даты онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что дата проведения видеоконференции лидеров стран ОДКБ пока неизвестна. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:53
2022-01-08T12:53
2022-01-08T12:56
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что дата проведения видеоконференции лидеров стран ОДКБ пока неизвестна."Пока нет. Организатор Армения", - сказал Песков.Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Путин поддержал предложение Токаева провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.
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политика, одкб, казахстан, армения, дмитрий песков, россия
12:53 08.01.2022 (обновлено: 12:56 08.01.2022)
В Кремле пока не знают даты онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ
Пресс-секретарь Путина Песков: дата онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ пока неизвестна