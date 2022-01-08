https://ria.ru/20220108/sammit-1766952819.html

В Кремле пока не знают даты онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ

В Кремле пока не знают даты онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 08.01.2022

В Кремле пока не знают даты онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что дата проведения видеоконференции лидеров стран ОДКБ пока неизвестна. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:53

2022-01-08T12:53

2022-01-08T12:56

политика

одкб

казахстан

армения

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что дата проведения видеоконференции лидеров стран ОДКБ пока неизвестна."Пока нет. Организатор Армения", - сказал Песков.Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Путин поддержал предложение Токаева провести видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

казахстан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, одкб, казахстан, армения, дмитрий песков, россия