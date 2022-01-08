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В Дагестане нашли рыбаков, пропавших несколько дней назад в море
В Дагестане нашли рыбаков, пропавших несколько дней назад в море - РИА Новости, 08.01.2022
В Дагестане нашли рыбаков, пропавших несколько дней назад в море
Дагестанские спасатели нашли двух рыбаков, пропавших несколько дней назад в Каспийском море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T10:56
2022-01-08T11:22
происшествия
кизлярский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 янв – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли двух рыбаков, пропавших несколько дней назад в Каспийском море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.Ранее в ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке, "до сих пор не вернулись и связь с ними отсутствует". Позже к их поискам привлекли вертолёт."Пропавшие 4 января рыбаки найдены в районе Нордового острова рядом с населенным пунктом Брянск Кизлярского района. Живы и здоровы", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, кизлярский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
10:56 08.01.2022 (обновлено: 11:22 08.01.2022)
 
В Дагестане нашли рыбаков, пропавших несколько дней назад в море

Дагестанские спасатели нашли двух рыбаков, пропавших несколько дней назад в море

© Фото : ГУ МЧС по по Республике ДагестанПоиск рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря в Кизлярском районе 4 января
Поиск рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря в Кизлярском районе 4 января - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по по Республике Дагестан
Поиск рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря в Кизлярском районе 4 января
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 янв – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли двух рыбаков, пропавших несколько дней назад в Каспийском море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
Ранее в ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке, "до сих пор не вернулись и связь с ними отсутствует". Позже к их поискам привлекли вертолёт.
"Пропавшие 4 января рыбаки найдены в районе Нордового острова рядом с населенным пунктом Брянск Кизлярского района. Живы и здоровы", – сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияКизлярский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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