https://ria.ru/20220108/rybaki-1766939766.html

В Дагестане нашли рыбаков, пропавших несколько дней назад в море

В Дагестане нашли рыбаков, пропавших несколько дней назад в море - РИА Новости, 08.01.2022

В Дагестане нашли рыбаков, пропавших несколько дней назад в море

Дагестанские спасатели нашли двух рыбаков, пропавших несколько дней назад в Каспийском море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:56

2022-01-08T10:56

2022-01-08T11:22

происшествия

кизлярский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 янв – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли двух рыбаков, пропавших несколько дней назад в Каспийском море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.Ранее в ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке, "до сих пор не вернулись и связь с ними отсутствует". Позже к их поискам привлекли вертолёт."Пропавшие 4 января рыбаки найдены в районе Нордового острова рядом с населенным пунктом Брянск Кизлярского района. Живы и здоровы", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220108/fura-1766939275.html

кизлярский район

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2022

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происшествия, кизлярский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан