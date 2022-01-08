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На консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян
На консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян - РИА Новости, 08.01.2022
На консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян
На консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян, сообщили РИА Новости в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T20:24
2022-01-08T20:24
2022-01-08T20:32
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. На консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян, сообщили РИА Новости в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ."Всего в Казахстане на консульском учете около 60 тысяч россиян", - сообщили в ДСКЦ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
20:24 08.01.2022 (обновлено: 20:32 08.01.2022)
На консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян
В МИД заявили, что на консульском учете в Казахстане находятся около 60 тысяч россиян