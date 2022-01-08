09:01 08.01.2022 (обновлено: 10:19 08.01.2022)
В Казахстане отменили более 160 внутренних рейсов
В Казахстане отменили более 160 внутренних рейсов, еще девять задерживаются
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИнформационное табло в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Информационное табло в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Более 160 внутренних рейсов в Казахстане отменены, девять рейсов задерживаются, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
"Всего 8 января 2022 года запланировано 216 рейсов ("Эйр Астана" и "Fly Arystan" - 144, SCAT – 52, Qazaq Air – 20), из них с задержкой девять рейсов, 163 рейса отменены. Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию", - говорится в заявлении мининдустрии.
Отмечается, что основные причины всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропортов в городах Актау, Талдыкорган, Алматы, проблемы с интернетом для подготовки к рейсу, а также позднее прибытие рейсов (цепная реакция).
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.