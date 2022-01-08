https://ria.ru/20220108/revolyutsiya-1766920156.html

Канадский экс-дипломат заявил о признаках "цветной революции" в Казахстане

Канадский экс-дипломат заявил о признаках "цветной революции" в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

Канадский экс-дипломат заявил о признаках "цветной революции" в Казахстане

Беспорядки, прокатившиеся по Казахстану, имеют классические признаки "цветной революции", спланированной и управляемой с Запада, считает отставной канадский... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T03:04

2022-01-08T03:04

2022-01-08T03:04

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Беспорядки, прокатившиеся по Казахстану, имеют классические признаки "цветной революции", спланированной и управляемой с Запада, считает отставной канадский дипломат Патрик Армстронг.Администрация США ранее назвала "безумными" теории о ее причастности к протестам в Казахстане, которые, начавшись с недовольства ростом цен на топливо, обрели политические лозунги, переросли в кровопролитные погромы и вооруженные столкновения с правительственными войсками.Он обратил внимание на время протестов, вспыхнувших в преддверии российско-американских консультаций по безопасности. "Чья-то попытка подорвать переговоры?" - спросил Армстронг. США уже объявили, что события в Казахстане никак не повлияли на план предстоящих контактов, которые пройдут на следующей неделе в Женеве, Брюсселе и Вене.Бывший консультант американского агентства по международному развитию (USAID) Паоло фон Ширах в беседе с РИА Новости не согласился с мнением, что события в Казахстане представляют собой попытку переворота или организованное восстание. "Правда в том, что это спонтанное выступление голодных и злых. Казахстан - это потенциально богатая страна, обладающая значительными запасами нефти, газа, минералов", - сказал он.По данным Международного центра некоммерческого права (International Center for Non-Profit Law), в Казахстане работают почти 38 тысяч организаций гражданского общества, большинство из которых получают финансирование из США и стран Европы. В стране представлены, в частности, USAID, американская ассоциация юристов (ABA), Национальный фонд поддержки демократии NED, спонсирующийся правительством некоммерческий исследовательский институт Freedom House.Бюро госдепартамента по правам человека и труду в марте 2021 года на своем сайте объявило о намерении распределить в виде грантов 750 тысяч долларов для организаций, заинтересованных в развитии "отзывчивого управления" в Казахстане. Заявки принимали до конца мая прошлого года.Согласно сообщению, ряд грантов был в 2020 году распределен через независимый некоммерческий Национальный фонд поддержки демократии. Десятки тысяч долларов в виде грантов на "продвижение идеи защиты свободы собраний", "информирование граждан Казахстана об их правах", "продвижение демократических ценностей среди юношества" сложились в общую сумму в размере более 1 миллиона долларов, при этом 41 тысяча долларов была выделена для повышения способности активистов в республике формулировать госполитику и продвигать общественное обсуждение вопросов. Ответа на запрос РИА Новости о данных за 2021 год от организации не последовало.О целях по поддержке гражданского общества в Казахстане заявляет и USAID. Как указано на сайте организации, "ограниченная подотчетность правительства ослабляет демократические институты в республике", а агентство создает демократическую культуры, поощряя защиту прав человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20220107/podderzhka-1766870196.html

https://ria.ru/20220107/terroristy-1766909610.html

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