https://ria.ru/20220108/reformy-1766998053.html

Новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы, заявил эксперт

Новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы, заявил эксперт - РИА Новости, 08.01.2022

Новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы, заявил эксперт

Прежнее правительство Казахстана работало полумерами, не заботясь о социальном благополучии населения, новому же предстоит "продавливать" системные реформы,... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T21:30

2022-01-08T21:30

2022-01-08T21:30

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Прежнее правительство Казахстана работало полумерами, не заботясь о социальном благополучии населения, новому же предстоит "продавливать" системные реформы, которые будут иметь шоковый эффект для политической элиты, крупного бизнеса и общества, заявил РИА Новости казахстанский политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением в связи с ситуацией в стране, отметил, что впереди большая работа по извлечению уроков пережитой трагедии, в том числе с социально-экономической точки зрения. По его словам, правительству предстоит принять конкретные решения, о которых он заявит 11 января."В последние годы то правительство, которое ушло в отставку, провалило блок экономического развития. Те меры, которые принимались, не анализировались с точки зрения рисков и прогнозных сценариев влияния на жизнь граждан. В определенной степени они были направлены в угоду олигархических и финансов-промышленных групп. Но сам вектор реформ, который задавал президент, был абсолютно правильный. Эти реформы саботировались не просто с точки зрения того, что не выполнялись, они неэффективно реализовывались как в центре, так и местах. Возможно, где-то намеренно либо ввиду управленческой некомпетентности", - сказал Сельтеев.По его мнению, теперь "полумерами не обойтись, нужны действительно системные реформы". "И даже если они будут сталкиваться с интересами крупного бизнеса, то их нужно будет продавливать. Надо понимать самое главное - тональность этих реформ такова, что они будут иметь шоковый характер для политической элиты, бизнес-элиты, общества. Реформы по-другому не проводятся. Сейчас важно создать более здоровые и справедливые правила функционирования государства, общества и экономики. Они, безусловно, затронут интересы тех, кто занимал монопольное положение в той или иной сфере экономики", - полагает политолог.Сельтеев считает, что все крупные финансово-промышленные группы должны "осознавать, что придется делиться финансовыми ресурсами с государством и обществом". "Это не предполагает тотальное раскулачивание и прочее, а предполагает адекватную индексацию как минимум заработных плат на производстве в соответствии с реальным уровнем инфляции, нормальную систему социального обеспечения работников… Сейчас нам важнее поддерживать не крупный, а малый и средний бизнес. Думаю, этот вектор реформ очень четко задаст президент", - полагает эксперт.В блоке административных и политических реформ, уверен он, должна произойти "перезагрузка и религитимизация всех институтов власти, которые находятся ниже президента". "Я считаю, что нам необходимы досрочные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента - ред.) и маслихатов (местные представительные органы - ред.), потому что от этого зависит перезагрузка системы исполнительной власти. Очень важно сейчас ускорить продвижение механизмов прямой выборности акимов", - подчеркнул Сельтеев.На вопрос о том, каким должен быть новый премьер-министр, Сельтеев ответил: "абсолютно не аффилированный с разными элитными группами, в том числе финансово-промышленными, олигархическими". "Профессионал, который разбирается в экономике, с опытом работы в регионе. Один из тех, кто управлял областью. После последних событий произошла встряска и трансформация сознания не только общества, но и управленческой элиты: что надо многое менять и в том числе в части меритократии, подбора кадров, рекрутинга. Мы не имеем права больше запускать паркетных чиновников и давать им возможность занимать ответственные должности. Я говорю о тех, кто не прошел все карьерные ступеньки, а поднимался на лифте", - добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766994463.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев