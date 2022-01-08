Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/reformy-1766998053.html
Новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы, заявил эксперт
Новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы, заявил эксперт - РИА Новости, 08.01.2022
Новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы, заявил эксперт
Прежнее правительство Казахстана работало полумерами, не заботясь о социальном благополучии населения, новому же предстоит "продавливать" системные реформы,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T21:30
2022-01-08T21:30
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ac77b592864f63f87b683b93f66546.jpg
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Прежнее правительство Казахстана работало полумерами, не заботясь о социальном благополучии населения, новому же предстоит "продавливать" системные реформы, которые будут иметь шоковый эффект для политической элиты, крупного бизнеса и общества, заявил РИА Новости казахстанский политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением в связи с ситуацией в стране, отметил, что впереди большая работа по извлечению уроков пережитой трагедии, в том числе с социально-экономической точки зрения. По его словам, правительству предстоит принять конкретные решения, о которых он заявит 11 января."В последние годы то правительство, которое ушло в отставку, провалило блок экономического развития. Те меры, которые принимались, не анализировались с точки зрения рисков и прогнозных сценариев влияния на жизнь граждан. В определенной степени они были направлены в угоду олигархических и финансов-промышленных групп. Но сам вектор реформ, который задавал президент, был абсолютно правильный. Эти реформы саботировались не просто с точки зрения того, что не выполнялись, они неэффективно реализовывались как в центре, так и местах. Возможно, где-то намеренно либо ввиду управленческой некомпетентности", - сказал Сельтеев.По его мнению, теперь "полумерами не обойтись, нужны действительно системные реформы". "И даже если они будут сталкиваться с интересами крупного бизнеса, то их нужно будет продавливать. Надо понимать самое главное - тональность этих реформ такова, что они будут иметь шоковый характер для политической элиты, бизнес-элиты, общества. Реформы по-другому не проводятся. Сейчас важно создать более здоровые и справедливые правила функционирования государства, общества и экономики. Они, безусловно, затронут интересы тех, кто занимал монопольное положение в той или иной сфере экономики", - полагает политолог.Сельтеев считает, что все крупные финансово-промышленные группы должны "осознавать, что придется делиться финансовыми ресурсами с государством и обществом". "Это не предполагает тотальное раскулачивание и прочее, а предполагает адекватную индексацию как минимум заработных плат на производстве в соответствии с реальным уровнем инфляции, нормальную систему социального обеспечения работников… Сейчас нам важнее поддерживать не крупный, а малый и средний бизнес. Думаю, этот вектор реформ очень четко задаст президент", - полагает эксперт.В блоке административных и политических реформ, уверен он, должна произойти "перезагрузка и религитимизация всех институтов власти, которые находятся ниже президента". "Я считаю, что нам необходимы досрочные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента - ред.) и маслихатов (местные представительные органы - ред.), потому что от этого зависит перезагрузка системы исполнительной власти. Очень важно сейчас ускорить продвижение механизмов прямой выборности акимов", - подчеркнул Сельтеев.На вопрос о том, каким должен быть новый премьер-министр, Сельтеев ответил: "абсолютно не аффилированный с разными элитными группами, в том числе финансово-промышленными, олигархическими". "Профессионал, который разбирается в экономике, с опытом работы в регионе. Один из тех, кто управлял областью. После последних событий произошла встряска и трансформация сознания не только общества, но и управленческой элиты: что надо многое менять и в том числе в части меритократии, подбора кадров, рекрутинга. Мы не имеем права больше запускать паркетных чиновников и давать им возможность занимать ответственные должности. Я говорю о тех, кто не прошел все карьерные ступеньки, а поднимался на лифте", - добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766994463.html
https://ria.ru/20220108/korrespondent-1766976416.html
https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766987030.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164144_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ae415cc2bd398717ee6cb10c85860eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
21:30 08.01.2022
 
Новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы, заявил эксперт

Эксперт Сельтеев заявил, что новому кабмину Казахстана придется "продавливать" реформы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Астана-Байтерек в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Прежнее правительство Казахстана работало полумерами, не заботясь о социальном благополучии населения, новому же предстоит "продавливать" системные реформы, которые будут иметь шоковый эффект для политической элиты, крупного бизнеса и общества, заявил РИА Новости казахстанский политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с обращением в связи с ситуацией в стране, отметил, что впереди большая работа по извлечению уроков пережитой трагедии, в том числе с социально-экономической точки зрения. По его словам, правительству предстоит принять конкретные решения, о которых он заявит 11 января.
Военные на блок-посту в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 20:38Беспорядки в Казахстане
В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боях в пригороде Алма-Аты
"В последние годы то правительство, которое ушло в отставку, провалило блок экономического развития. Те меры, которые принимались, не анализировались с точки зрения рисков и прогнозных сценариев влияния на жизнь граждан. В определенной степени они были направлены в угоду олигархических и финансов-промышленных групп. Но сам вектор реформ, который задавал президент, был абсолютно правильный. Эти реформы саботировались не просто с точки зрения того, что не выполнялись, они неэффективно реализовывались как в центре, так и местах. Возможно, где-то намеренно либо ввиду управленческой некомпетентности", - сказал Сельтеев.
По его мнению, теперь "полумерами не обойтись, нужны действительно системные реформы". "И даже если они будут сталкиваться с интересами крупного бизнеса, то их нужно будет продавливать. Надо понимать самое главное - тональность этих реформ такова, что они будут иметь шоковый характер для политической элиты, бизнес-элиты, общества. Реформы по-другому не проводятся. Сейчас важно создать более здоровые и справедливые правила функционирования государства, общества и экономики. Они, безусловно, затронут интересы тех, кто занимал монопольное положение в той или иной сфере экономики", - полагает политолог.
Сельтеев считает, что все крупные финансово-промышленные группы должны "осознавать, что придется делиться финансовыми ресурсами с государством и обществом". "Это не предполагает тотальное раскулачивание и прочее, а предполагает адекватную индексацию как минимум заработных плат на производстве в соответствии с реальным уровнем инфляции, нормальную систему социального обеспечения работников… Сейчас нам важнее поддерживать не крупный, а малый и средний бизнес. Думаю, этот вектор реформ очень четко задаст президент", - полагает эксперт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 17:07Беспорядки в Казахстане
МИД знает о задержании корреспондента RT в Казахстане, заявила Захарова
В блоке административных и политических реформ, уверен он, должна произойти "перезагрузка и религитимизация всех институтов власти, которые находятся ниже президента". "Я считаю, что нам необходимы досрочные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента - ред.) и маслихатов (местные представительные органы - ред.), потому что от этого зависит перезагрузка системы исполнительной власти. Очень важно сейчас ускорить продвижение механизмов прямой выборности акимов", - подчеркнул Сельтеев.
На вопрос о том, каким должен быть новый премьер-министр, Сельтеев ответил: "абсолютно не аффилированный с разными элитными группами, в том числе финансово-промышленными, олигархическими". "Профессионал, который разбирается в экономике, с опытом работы в регионе. Один из тех, кто управлял областью. После последних событий произошла встряска и трансформация сознания не только общества, но и управленческой элиты: что надо многое менять и в том числе в части меритократии, подбора кадров, рекрутинга. Мы не имеем права больше запускать паркетных чиновников и давать им возможность занимать ответственные должности. Я говорю о тех, кто не прошел все карьерные ступеньки, а поднимался на лифте", - добавил он.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Люди на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 19:15Беспорядки в Казахстане
Жителей Алма-Аты просят покинуть улицы из-за комендантского часа
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу
01:17Эксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 году
01:15В Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления
00:49"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
00:43При обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек
00:27"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетов
00:24Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
23:42"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
23:26В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
23:17В Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-Султан
23:14Эксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличенным
22:56Среди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИ
22:51Власти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городе
22:47США больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила Захарова
22:44Белый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на Украине
22:39Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
22:35Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
22:35В Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT
22:25МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной
22:23Военный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ
Лента новостейМолния
Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работуЭксперт рассказал о нововведениях для должников по кредитам в 2022 годуВ Алма-Ате остаются вспышки ожесточенного сопротивления"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в КазахстанПри обрушении скалы в Бразилии погибли по меньшей мере пять человек"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановил продажу билетовБелый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена"Роскосмос" оценил вероятность столкновения астероида Апофис с ЗемлейВ Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режимеВ Казахстане запустили дополнительные поезда из Алма-Аты в Нур-СултанЭксперт считает влияние Аблязова на протесты в Казахстане преувеличеннымСреди задержанных в Казахстане есть иностранцы, сообщили СМИВласти Алма-Аты заявили о достаточном запасе лекарств в городеСША больше не могут врать, оценивая ситуацию в Казахстане, заявила ЗахароваБелый дом пригрозил последствиями для России из-за "эскалации" на УкраинеЭкс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в КазахстанеЗахарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в ЖеневеВ Алма-Ате отпустили задержанного корреспондента RT МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законнойВоенный аэродром в Казахстане охраняют белорусские военные из сил ОДКБ