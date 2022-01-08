https://ria.ru/20220108/razrushenie-1766921204.html

Запад решил уничтожить Украину

В Киеве назвали цель Запада в отношении Украины - РИА Новости, 08.01.2022

Запад решил уничтожить Украину

Западные страны стремятся нанести максимальный ущерб Украине, так как она находится в орбите влияния России. С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Первый... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T04:11

2022-01-08T04:11

2022-01-08T15:05

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Западные страны стремятся нанести максимальный ущерб Украине, так как она находится в орбите влияния России. С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Первый казацкий" выступил политический аналитик Сергей Лозовский."Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками на Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина так или иначе в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада, (цель. — Прим. ред.) — разрушить этот "Карфаген", поскольку без Украины Россия считается неполной", — сказал Лозовский.Запад, выразил уверенность аналитик, в долгосрочном плане не видит Украину в сфере своей деятельности. "Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО", — резюмировал эксперт.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016-го Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20220105/ukraina-1766638740.html

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в мире, украина, нато, ситуация на украине, россия