https://ria.ru/20220108/rassledovanie-1766923744.html
В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа
В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа - РИА Новости, 08.01.2022
В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T06:33
2022-01-08T06:33
2022-01-08T06:47
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, говорится в пресс-релизе ведомства.Отмечается, в частности, что расследования ведутся в отношении 85 предпринимателей в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской.По поручению главы государства предварительные итоги расследования будут завершены в течение 20 дней, добавили в ведомстве.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220106/gaz-1766739684.html
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в мире, казахстан
06:33 08.01.2022 (обновлено: 06:47 08.01.2022)
В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа
В Казахстане начали расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа, говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, в частности, что расследования ведутся в отношении 85 предпринимателей в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, 22 - Атырауской, 22 - Акмолинской.
"Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ)", - подчеркивается в сообщении.
По поручению главы государства предварительные итоги расследования будут завершены в течение 20 дней, добавили в ведомстве.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.