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В Кремле объяснили, почему Путин встретил Рождество один
Песков объяснил, почему на рождественской службе Путин был один в храме - РИА Новости, 08.01.2022
В Кремле объяснили, почему Путин встретил Рождество один
Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, на котором присутствовал Владимир Путин, прошло без прихожан из соображений... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:28
2022-01-08T15:28
2022-01-08T15:28
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
рождество христово
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево, на котором присутствовал Владимир Путин, прошло без прихожан из соображений эпидемиологической безопасности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в эфире радио "Говорит Москва".По словам представителя Кремля, число присутствующих на службе пришлось сократить из-за продолжающейся пандемии коронавируса."Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина (отсутствия других прихожан. — Прим. ред.) одна: эпидемиологические предосторожности", — отметил он.В прошлом году российский лидер встретил один из самых важных для православных праздник в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Там он уже бывал в 2016 году. Глава государства также не раз отмечал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
https://radiosputnik.ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766829745.html
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санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, рождество христово
Песков объяснил, почему на рождественской службе Путин был один в храме
Пресс-секретарь президента Песков: Путин был один на рождественской службе из-за пандемии