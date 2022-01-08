https://ria.ru/20220108/provokatsii-1766922888.html

Источник: террористы в Казахстане могут использовать форму военных

Источник: террористы в Казахстане могут использовать форму военных - РИА Новости, 08.01.2022

Источник: террористы в Казахстане могут использовать форму военных

Террористы в Казахстане могут продолжать совершать нападения, в том числе используя форму сотрудников силовых органов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T06:01

2022-01-08T06:01

2022-01-08T07:22

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 8 янв - РИА Новости. Террористы в Казахстане могут продолжать совершать нападения, в том числе используя форму сотрудников силовых органов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики."Казахстанцам и в первую очередь жителям Алма-Аты следует сохранять бдительность. Разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения", - сказал собеседник агентства.По словам источника, террористы иногда надевают форму сотрудников правоохранительных органов как для маскировки, так и чтобы ввести в заблуждение мирных жителей и дискредитировать правоохранителей.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.В пятницу президент Казахстана заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220108/evakuatsiya-1766923483.html

https://ria.ru/20220108/strelba-1766922525.html

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