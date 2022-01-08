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Сказочный поезд Деда Мороза сделал остановку в Санкт-Петербурге
Сказочный поезд Деда Мороза сделал остановку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 08.01.2022
Сказочный поезд Деда Мороза сделал остановку в Санкт-Петербурге
Железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза" с зимним волшебником из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T15:40
2022-01-08T15:40
новый год — 2022
общество
кострома
пермь
ржд
дед мороз
снегурочка
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза" с зимним волшебником из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"."Сегодня в Санкт-Петербург прибыл "Поезд Деда Мороза" - железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза", на котором зимний волшебник из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда путешествуют по российским городам", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, Санкт-Петербург стал 33 городом, где остановился новогодний поезд."Во время стоянки специального состава гости мероприятия могут принять участие в развлекательной праздничной программе на Витебском вокзале, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, сделать памятное фото в фото-купе, приобрести сувенирную продукцию из Великого Устюга и Костромы в вагоне-лавке, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране", - сказано в сообщении.Также дети от трех до тринадцати лет могут посетить резиденцию новогоднего волшебника и принять участие в квестах."Поезд Деда Мороза" проследует за 41 день более чем по 30 городам и регионам РФ, включая Вологду, Ярославль, Самару, Пермь, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.
https://ria.ru/20220106/poezd-1765630494.html
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общество, кострома, пермь, ржд, дед мороз, снегурочка, октябрьская железная дорога, россия
15:40 08.01.2022
 
Сказочный поезд Деда Мороза сделал остановку в Санкт-Петербурге

Сказочный поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой сделал остановку в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУ Сказочного поезда Деда Мороза
У Сказочного поезда Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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У Сказочного поезда Деда Мороза. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза" с зимним волшебником из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
"Сегодня в Санкт-Петербург прибыл "Поезд Деда Мороза" - железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза", на котором зимний волшебник из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда путешествуют по российским городам", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, Санкт-Петербург стал 33 городом, где остановился новогодний поезд.
"Во время стоянки специального состава гости мероприятия могут принять участие в развлекательной праздничной программе на Витебском вокзале, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, сделать памятное фото в фото-купе, приобрести сувенирную продукцию из Великого Устюга и Костромы в вагоне-лавке, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране", - сказано в сообщении.
Также дети от трех до тринадцати лет могут посетить резиденцию новогоднего волшебника и принять участие в квестах.
"Поезд Деда Мороза" проследует за 41 день более чем по 30 городам и регионам РФ, включая Вологду, Ярославль, Самару, Пермь, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.
В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.
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