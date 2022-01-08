https://ria.ru/20220108/prazdnik-1766968384.html

Сказочный поезд Деда Мороза сделал остановку в Санкт-Петербурге

Сказочный поезд Деда Мороза сделал остановку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 08.01.2022

Сказочный поезд Деда Мороза сделал остановку в Санкт-Петербурге

Железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза" с зимним волшебником из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:40

2022-01-08T15:40

2022-01-08T15:40

новый год — 2022

общество

кострома

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дед мороз

снегурочка

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза" с зимним волшебником из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы прибыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"."Сегодня в Санкт-Петербург прибыл "Поезд Деда Мороза" - железнодорожный состав "Поезд Деда Мороза", на котором зимний волшебник из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда путешествуют по российским городам", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, Санкт-Петербург стал 33 городом, где остановился новогодний поезд."Во время стоянки специального состава гости мероприятия могут принять участие в развлекательной праздничной программе на Витебском вокзале, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, сделать памятное фото в фото-купе, приобрести сувенирную продукцию из Великого Устюга и Костромы в вагоне-лавке, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране", - сказано в сообщении.Также дети от трех до тринадцати лет могут посетить резиденцию новогоднего волшебника и принять участие в квестах."Поезд Деда Мороза" проследует за 41 день более чем по 30 городам и регионам РФ, включая Вологду, Ярославль, Самару, Пермь, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Финиширует проект в канун Старого Нового года, 13 января, в Великом Устюге.В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.

https://ria.ru/20220106/poezd-1765630494.html

https://ria.ru/20220101/personazhi-1765823147.html

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общество, кострома, пермь, ржд, дед мороз, снегурочка, октябрьская железная дорога, россия