https://ria.ru/20220108/posolstvo-1766977338.html

В Казахстане создали кризисный штаб для россиян, желающих покинуть страну

В Казахстане создали кризисный штаб для россиян, желающих покинуть страну - РИА Новости, 08.01.2022

В Казахстане создали кризисный штаб для россиян, желающих покинуть страну

Кризисный штаб при посольстве России в Казахстане ведет обработку обращений россиян, которые сообщили о невозможности выехать из страны, списки и места их... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:17

2022-01-08T17:17

2022-01-08T17:28

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кризисный штаб при посольстве России в Казахстане ведет обработку обращений россиян, которые сообщили о невозможности выехать из страны, списки и места их проживания уточняются, говорится в сообщении МИД РФ."Кризисный штаб российского посольства в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из Республики Казахстан, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на Родину", - говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве напомнили, что для граждан России, находящихся в Алматинской области, 9 января с 17.00 до 18.00 по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург. Сбор в терминале в воскресенье, в 14.00 по местному времени."Посольство Российской Федерации в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие росгражданам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете", - добавили в МИД.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/turisty-1766952203.html

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в мире, казахстан, россия, нур-султан