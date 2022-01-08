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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220108/posolstvo-1766961793.html
В посольство Армении в России поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане
В посольство Армении в России поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022
В посольство Армении в России поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане
Посольство Армении в РФ получило письмо с угрозами о минировании, информация передана в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T14:37
2022-01-08T14:37
беспорядки в казахстане
происшествия
армения
оон
одкб
жанаозен
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Посольство Армении в РФ получило письмо с угрозами о минировании, информация передана в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в дипмиссии."На адрес посольства поступило письмо с угрозой минирования и требованием вывести войска из Казахстана", - сообщил представитель посольства.По его словам, в связи с угрозой взрыва были приняты соответствующие меры, информация передана в правоохранительные органы."Они сейчас разбираются", - добавил собеседник агентства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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происшествия, армения, оон, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, россия
14:37 08.01.2022
 
В посольство Армении в России поступили угрозы из-за ситуации в Казахстане

В посольство Армении в России поступили угрозы с требованием вывести войска из Казахстана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве
Сотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник правоохранительных органов у здания посольства Республики Армения в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Посольство Армении в РФ получило письмо с угрозами о минировании, информация передана в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"На адрес посольства поступило письмо с угрозой минирования и требованием вывести войска из Казахстана", - сообщил представитель посольства.
По его словам, в связи с угрозой взрыва были приняты соответствующие меры, информация передана в правоохранительные органы.
"Они сейчас разбираются", - добавил собеседник агентства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Сотрудники полиции у здания маслихата в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеПроисшествияАрменияООНОДКБЖанаозенКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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