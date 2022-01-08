00:11 08.01.2022 (обновлено: 00:36 08.01.2022)
В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
В Казахстане открыли платформу по продаже железнодорожных билетов без доступа к интернету
© Sputnik / Камшат Абдирайым
Люди на улице в Алма-Ате
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане, открыта платформа по продаже билетов без доступа к интернету, передает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что национальный перевозчик АО НК "КТЖ" сообщил о вводе на линию дополнительных поездов, а также об открытии платформы по приобретению билетов без доступа в интернет.
Сообщается, что АО НК "КТЖ" предоставила возможность покупать ж/д билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение kaspi.kz. "Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах", - отметили в пресс-службе АО НК "КТЖ", которую цитирует Sputnik Казахстан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.