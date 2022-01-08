https://ria.ru/20220108/perevorot-1766936626.html

Политолог рассказал, кто мог готовить переворот в Казахстане

Политолог рассказал, кто мог готовить переворот в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022

Политолог рассказал, кто мог готовить переворот в Казахстане

Террористы при участии прежнего руководства Комитета национальной безопасности Казахстана предполагали совершить государственный переворот в стране и в качестве РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:22

2022-01-08T10:22

2022-01-08T10:26

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

одкб

карим масимов

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766849987_0:58:3498:2025_1920x0_80_0_0_935f047e23e7924e895e53b7979c39f2.jpg

НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Террористы при участии прежнего руководства Комитета национальной безопасности Казахстана предполагали совершить государственный переворот в стране и в качестве столицы выбрали Алма-Ату, заявил РИА Новости казахстанский политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.В субботу пресс-служба КНБ республики сообщила о задержании бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова и других лиц по подозрению в госизмене."Произошедшие события – попытка государственного переворота, в том числе с участием КНБ, который играл полную роль. Здесь есть, как минимум, две версии. Комитет либо "крышевал" весь этот процесс взращивания боевиков на территории страны, либо второе - был замешан непосредственно в организации госпереворота вместе с той или иной внутриэлитной группой. Проникновение представителей иностранных государств экстремисткой направленности, в том числе членов нетрадиционных религиозных течений, должно было быть зафиксировано КНБ", - сказал он.По его мнению, отрабатывался по всем признакам сценарий захвата Алма-Аты и попытка провозгласить его столицей. "Во-первых, это очень удобно с точки зрения того, что там можно было запутать людей и поднять простых граждан на беспорядки. Потому что там достаточное скопление маргинальных масс - это может грубо звучать, но речь идет о самозанятых людях, у которых временные или сезонные заработки, и которым нечего терять. Я думаю, задумка была такая, тем более, предпринимались попытки захвата телевышки на Коктобе", - отметил эксперт."Надо поблагодарить наших силовиков, в том числе миротворческие силы ОДКБ, которые предотвратили это. Иначе, думаю, мы бы услышали с этой телевышки сценарий и требования", - сказал Сельтеев.Политолог считает, что Карим Масимов с 2016 года сделал из КНБ "супер-монстра среди спецслужб, сосредоточив там слишком много функций". "Сейчас новое руководство должно реорганизовать эту структуру, потому что там находятся и пограничные войска, и контрразведка, и служба внешней разведки и контроль над информационно-коммуникационной системой. Такого допускать нельзя, нужно их рассредоточить в разные структуры, думаю, в этом направлении президент будет действовать", - подчеркнул эксперт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766935725.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220108/zaderzhanie-1766933019.html

https://ria.ru/20220108/kostanay-1766932867.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, одкб, карим масимов, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев