https://ria.ru/20220108/peregovory-1766948488.html

Путин поговорил по телефону с Токаевым

Путин поговорил по телефону с Токаевым - РИА Новости, 08.01.2022

Путин поговорил по телефону с Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал Владимиру Путину об обстановке в республике во время телефонного разговора, сообщили в Кремле. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:17

2022-01-08T12:17

2022-01-08T14:06

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

владимир путин

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал Владимиру Путину об обстановке в республике во время телефонного разговора, сообщили в Кремле.Он также поблагодарил собеседника за поддержку по линии Организации Договора о коллективной безопасности и предложил провести онлайн-саммит ОДКБ. Путин инициативу поддержал.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата переговоров пока не известна.Путин также провел разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они подтвердили намерение участвовать в саммите.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек, власти сообщали о более чем четырех тысячах задержанных. МВД республики заявило о гибели 18 силовиков.До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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политика, казахстан, владимир путин