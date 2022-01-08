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В Армении выявили первые два случая заражения "омикроном"
В Армении выявили первые два случая заражения "омикроном" - РИА Новости, 08.01.2022
В Армении выявили первые два случая заражения "омикроном"
Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Армении, сообщили в субботу в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T19:00
2022-01-08T19:00
2022-01-08T19:15
распространение коронавируса
армения
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Армении, сообщили в субботу в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний."В Армении выявлены два ввозных случая коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "омикрон". Пациенты с COVID-19 прошли эпидемиологическое исследование после прибытия в Армению, в том числе методом секвенирования, в результате чего был выявлен штамм "омикрон". Состояние пациентов удовлетворительное, они не госпитализированы, оба проходят лечение дома", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook.В Армении, по данным минздрава на среду, подтверждены 345 713 случаев заражения COVID-19, скончались 7999 человек. В рамках борьбы с COVID-19 в стране до 20 июня 2022 года объявлен карантин.Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. В Армении вакцинируют от COVID-19 препаратами "Спутник V", "Спутник Лайт", AstraZeneca, CoronaVac, Sinofarm и Moderna.
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армения, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, в мире, здоровье - общество
19:00 08.01.2022 (обновлено: 19:15 08.01.2022)
В Армении выявили первые два случая заражения "омикроном"
В Армении выявлены два ввозных случая коронавируса, вызванного штаммом "омикрон"