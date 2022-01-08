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https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html
Ученые разглядели в "омикроне" скорый конец пандемии
Ученые предсказали конец пандемии из-за "омикрона" - РИА Новости, 08.01.2022
Ученые разглядели в "омикроне" скорый конец пандемии
Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T12:01
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ботсвана
юар
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых.Группа медиков провела исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку "омикрона": они проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3976 предыдущих случаев болезни."Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — заявили авторы работы.Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили в более чем ста странах, включая Россию.
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html
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ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19
12:01 08.01.2022 (обновлено: 13:11 08.01.2022)
 
Ученые предсказали конец пандемии из-за "омикрона"

Bloomberg: штамм "омикрон" говорит об окончании кризисной фазы пандемии

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых.
Группа медиков провела исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку "омикрона": они проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3976 предыдущих случаев болезни.
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
09:30
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма
"Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — заявили авторы работы.
Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили в более чем ста странах, включая Россию.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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БотсванаЮАРРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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