https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html

Ученые разглядели в "омикроне" скорый конец пандемии

Ученые предсказали конец пандемии из-за "омикрона" - РИА Новости, 08.01.2022

Ученые разглядели в "омикроне" скорый конец пандемии

Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:01

2022-01-08T12:01

2022-01-08T13:11

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых.Группа медиков провела исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку "омикрона": они проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в нынешнюю волну COVID-19, и 3976 предыдущих случаев болезни."Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — заявили авторы работы.Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили в более чем ста странах, включая Россию.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html

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ботсвана, юар, россия, коронавирус covid-19