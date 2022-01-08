https://ria.ru/20220108/odkb-1766934935.html
Силы ОДКБ позволили направить казахских силовиков в Алма-Ату, заявил Токаев
Силы ОДКБ позволили направить казахских силовиков в Алма-Ату, заявил Токаев - РИА Новости, 08.01.2022
Силы ОДКБ позволили направить казахских силовиков в Алма-Ату, заявил Токаев
Исполнение охранных функций прибывших в Нур-Султан миротворцев ОДКБ позволило передислоцировать часть сил казахстанских органов правопорядка в Алма-Ату для... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T10:06
2022-01-08T10:06
2022-01-08T10:19
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
одкб
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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Исполнение охранных функций прибывших в Нур-Султан миротворцев ОДКБ позволило передислоцировать часть сил казахстанских органов правопорядка в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева."Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что Токаев дал "конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, алма-ата, одкб, нур-султан
10:06 08.01.2022 (обновлено: 10:19 08.01.2022)
Силы ОДКБ позволили направить казахских силовиков в Алма-Ату, заявил Токаев
Глава Казахстана Токаев: помощь ОДКБ позволила направить казахских силовиков в Алма-Ату
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости.
Исполнение охранных функций прибывших в Нур-Султан
миротворцев ОДКБ
позволило передислоцировать часть сил казахстанских органов правопорядка в Алма-Ату
для участия в контртеррористической операции, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
.
"Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Токаев дал "конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны".
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.