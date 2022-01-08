12:34 08.01.2022 (обновлено: 12:48 08.01.2022)
В Карагандинской области Казахстана задержали 128 человек
В Карагандинской области Казахстана с момента объявления ЧП задержали 128 человек
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники правоохранительных органов Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана 128 человек задержаны за период объявления ЧП, сообщил департамент полиции.
"Сто двадцать восемь лиц задержаны за период объявления ЧП", - говорится в сообщении департамента полиции Карагандинской области.
Отмечается, что было выявлено 86 нарушений по статье о нарушении режима ЧП.
Кроме того, сообщается, что сотрудники полиции изъяли три зарегистрированных охотничьих ружья и пневматический пистолет. При попытке пересечь блокпост задержан 30-летний гражданин Узбекистана, у которого истек срок регистрации в Казахстане, также на блокпосту задержана 30-летняя жительница города Караганды, которая с 24 декабря 2021 считалась без вести пропавшей, говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.