23:26 08.01.2022 (обновлено: 23:38 08.01.2022)
В Алма-атинской области объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
В Алма-атинской области Казахстана все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Все объекты жизнедеятельности в Алматинской области Казахстана работают в штатном режиме, заявил комендант региона Серик Кудебаев
"На этот час ситуация под контролем. Все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме", - приводятся слова Кудебаева в канале оперативного штаба в Telegram.
Отмечается, что антитеррористическая операция в регионе продолжается. Комендант призвал людей сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.
"Еще раз предупреждаем, что на территории области введен "красный" критический уровень террористической угрозы. В случае неподчинения законным требованиям представители правоохранительных органов будут принимать решительные меры, вплоть до применения оружия", - отметил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.