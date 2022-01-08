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Биография Марины Нееловой

Биография Марины Нееловой - РИА Новости, 08.01.2022

Биография Марины Нееловой

Актриса театра и кино, народная артистка России Марина Мстиславовна Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T02:43

2022-01-08T02:43

2022-01-08T02:43

справки

санкт-петербург

марина неелова

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Актриса театра и кино, народная артистка России Марина Мстиславовна Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1969 году Марина Неелова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), курс Ирины Мейерхольд, дочери известного режиссера и театрального реформатора Всеволода Мейерхольда, и ее мужа актера Василия Меркурьева.В 1969 году Неелова была принята в штат киностудии "Ленфильм". В 1972 году работала в Театре имени Моссовета. Играла в спектакле "Сердце Луиджи, или Казнь тупым мечом", репетировала у Анатолия Эфроса в "Турбазе" Эдварда Радзинского, спектакль был запрещен. В 1974 году Марина Неелова была принята в труппу театра "Современник".В театр была приглашена режиссером Валерием Фокиным и Константином Райкиным для участия в спектакле "Валентин и Валентина". Пьеса Михаила Рощина стала удачным дебютом актрисы на сцене "Современника", где она работает по настоящее время, являясь одной из ведущих актрис театра. В разные годы в "Современнике" Неелова играла во многих постановках, среди которых "Двенадцатая ночь" (Виола), "Вишневый сад" (Аня, Раневская), "Три сестры" (Маша), "Ревизор" (Марья Антоновна), "Сладкоголосая птица юности" (Принцесса Космонополис и Хэвенли). В настоящее время занята в спектаклях "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера!", "Шинель", "Осенняя соната", "Собрание сочинений", "203-205".Также Неелова была занята в главной роли в спектакле "Стеклянный зверинец" Теннесси Уильямса в Театре наций.В кино Марина Неелова дебютировала в 1968 году, будучи студенткой третьего курса, в фильме "Старая, старая сказка" у Надежды Кошеверовой. Первые роли актрисы в кино были сказочно-романтичными в кинолентах "Тень" (1971), "Принц и нищий" (1972), "Сломанная подкова" (1973) или лирическими в картинах "Цвет белого снега" (1970), "Ждем тебя, парень!"(1972). В дальнейшем Марине Нееловой удавалось воплощать кинообразы ранимых, хрупких, незащищенных героинь, отстаивающих личную независимость. Это Степанида Базырина в драме "С тобой и без тебя" (1973), Саша Неродова в мелодраме "Просто Саша" (1976), Валентина Костина в киноленте "Слово для защиты" (1977), Нина Георгиевна в "Фотографии на стене" (1977) и Алла в "Осеннем марафоне" (1979). Утвердив себя в драматическом амплуа, актриса вновь обратилась к лирической комедии или легкому фарсу, сыграв в фильмах "Красавец-мужчина" (1978), "Дамы приглашают кавалеров" (1980), "Карусель" (1983), "Чужая жена и муж под кроватью" (1984), "Мы веселы, счастливы, талантливы" (1986).С конца 1980-х годов Марина Неелова чередовала современные драматические роли в картинах "Дорогая Елена Сергеевна" (1988), "Ты у меня одна" (1993), "Тюремный романс" (1993) с костюмно-историческими – "Ревизор" (1996), "Сибирский цирюльник" (1998).В 2000-х годах актриса снималась редко. Она сыграла леди Эстер в детективном сериале "Азазель" (2002) по роману Бориса Акунина, главную роль в музыкальной комедии "Леди на день" (2002), Веру Стрельникову в многосерийном детективе "Предлагаемые обстоятельства" (2009). В 2017 году вышла тригокомедия "Карп отмороженный" с участием Марины Нееловой. В ноябре 2021 года актриса стала одним из членов жюри восьмого сезона всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".Марина Неелова – Народная артистка России (1987), Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1981), премии Ленинского комсомола (1976), Государственной премии СССР (1990), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2001).Награждена Орденами Дружбы (1996), Почета (2012), "За заслуги перед отечеством" IV (2006) и III (2021) степеней. Актриса была удостоена премии зрительских симпатий Белградского кинофестиваля (1975), премии Всесоюзного кинофестиваля (1977), премий "Ника" (1993), "Триумф" (2000). В 2016 году Марина Неелова получила почетный приз Московского международного кинофестиваля (МККФ) "За покорение вершин актерского мастерства" имени Константина Станиславского "Верю!".Марина Неелова замужем за дипломатом Кириллом Геворгяном. Дочь Ника – художница. В 2010 году стала победительницей престижного конкурса "Новые сенсации" лондонской галереи Саатчи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, санкт-петербург, марина неелова