https://ria.ru/20211220/rozenbaum-1764628965.html
Путин наградил орденами работников культуры
Путин наградил орденами работников культуры - РИА Новости, 20.12.2021
Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Владимир Путин наградил музыканта Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T22:09
2021-12-20T22:09
2021-12-20T22:09
культура
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владимир путин
марина неелова
александр розенбаум
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил музыканта Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед отечеством" II степени, актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский получили орден "За заслуги перед отечеством" III степени.Указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Розенбаума Александра Яковлевича - художественного руководителя Фонда создания и развития театра-студии "ПЕТРО-АРТ", город Санкт-Петербург", - говорится в указе.В сентябре Розенбаум отметил 70-летие, тогда Путин поздравил певца, отметив, что его песни любят за искренность и глубину.Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени этим же указом награждены актриса театра "Современник" Марина Неелова, актриса МХАТ имени А.П. Чехова Нина Гуляева, а также режиссер, член общественной организации "Гильдия кинорежиссеров России" Всеволод Шиловский.
https://ria.ru/20211220/khubutiya-1764628246.html
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общество, владимир путин, марина неелова, александр розенбаум, новости культуры, россия, нина гуляева
Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Путин наградил Розенбаума, Неелову и Гуляеву орденами