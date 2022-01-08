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В пресс-службе рассказали, где находится Назарбаев

Назарбаев находится в столице Казахстана, сообщила его пресс-служба - РИА Новости, 08.01.2022

В пресс-службе рассказали, где находится Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане. Об этом в твиттере заявил его пресс-секретарь. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T15:07

2022-01-08T15:07

2022-01-08T15:07

беспорядки в казахстане

в мире

оон

одкб

нурсултан назарбаев

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане. Об этом в твиттере заявил его пресс-секретарь.Отмечается, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров "с главами дружественных Казахстану государств".Ранее в СМИ появились сообщения о том, что бывший глава Казахстана якобы покинул пределы республики.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220108/peregovory-1766948488.html

жанаозен

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в мире, оон, одкб, нурсултан назарбаев, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан