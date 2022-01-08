В пресс-службе рассказали, где находится Назарбаев

Назарбаев находится в столице Казахстана, сообщила его пресс-служба
Бывший президент Казахстана Назарбаев находится в Нур-Султане, сообщила его пресс-служба
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане. Об этом в твиттере заявил его пресс-секретарь.
"Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", — уточнил он.
Отмечается, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров "с главами дружественных Казахстану государств".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что бывший глава Казахстана якобы покинул пределы республики.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.