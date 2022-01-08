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Священник рассказал, как монахини пекли хлеб для нуждающихся алмаатинцев

Священник рассказал, как монахини пекли хлеб для нуждающихся алмаатинцев - РИА Новости, 08.01.2022

Священник рассказал, как монахини пекли хлеб для нуждающихся алмаатинцев

Иверско-Серафимовский женский монастырь в Алма-Ате во время беспорядков организовал выпечку хлеба для нуждающихся, так как снабжение хлебом города было... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T20:01

2022-01-08T20:01

2022-01-08T20:04

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Иверско-Серафимовский женский монастырь в Алма-Ате во время беспорядков организовал выпечку хлеба для нуждающихся, так как снабжение хлебом города было затруднено, сообщил РИА Новости руководитель Информационного отдела и пресс-секретарь Астанайской и Алматинской епархии Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Евгений Иванов."Когда в городе начались волнения, то сразу вслед за этим начались и перебои даже не с продуктами питания, а именно не хватало хлеба. И в ответ на это в Иверско-Серафимовском женском монастыре - там традиционно выпекают хлеб, другие монастырские продукты делают, как правило, это хорошая постная кухня - стали выпекать хлеб, и тем людям, кто обращался за помощью, конечно, его выдавали", - рассказал РИА Новости Иванов.По его словам, больше сотни человек получили таким образом возможность во время перебоев со снабжением города хлебом получить там белые булки, хотя точное количество обращавшихся за помощью назвать сложно.Иверско-Серафимовский женский монастырь, по информации сайта Синодального отдела РПЦ по монастырям и монашеству, был впервые учрежден указом Святейшего правительствующего синода 20 декабря 1908 года. Закрытый в советское время, он был восстановлен в 2003 году. С 30 марта 2005 года обителью руководит игумения Любовь (Якушкина). Это - единственный монастырь в городе.Рождественские богослужения в ночь на 7 января в Алма-Ате были отменены из-за комендантского часа и перенесены на 10.00 7 января по местному времени. Глава Казахстанского митрополичьего округа митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) 5 января призвал людей в Казахстане не поддаваться на провокации, не разжигать междоусобный конфликт и остановить противостояние.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, оон, могилев, одкб, русская православная церковь, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, евгений иванов