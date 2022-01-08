https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767002465.html
Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 08.01.2022
Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
Отправка миротворцев ОДКБ в Казахстан позволила избежать тысяч жертв, заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T22:39
2022-01-08T22:39
2022-01-08T22:39
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_82b0aff3e21bc63205ee4d045ba022f4.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Отправка миротворцев ОДКБ в Казахстан позволила избежать тысяч жертв, заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев."Если бы войска ОДКБ сейчас не прибыли, мы, конечно, могли бы справиться сами, но у нас 2 миллиона 724 тысячи квадратных километров (территория), пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло... А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы", - сказал Ертысбаев в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220108/investitsii-1767001015.html
казахстан
жанаозен
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755442_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_ab263057a712b63332e19cfda5d6fd91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
Экс-советник Назарбаева оценил роль миротворцев ОДКБ в Казахстане
Экс-советник Назарбаева: миротворцы ОДКБ помогли избежать тысяч жертв в Казахстане