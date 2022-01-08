https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767001453.html

МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной

МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной - РИА Новости, 08.01.2022

МИД назвал отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан абсолютно законной

Направление миротворцев ОДКБ в Казахстан произошло на абсолютно законном основании, а реакция США оскорбительная и хамская, сказала официальный представитель... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T22:25

2022-01-08T22:25

2022-01-08T23:03

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Направление миротворцев ОДКБ в Казахстан произошло на абсолютно законном основании, а реакция США оскорбительная и хамская, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ в ответ на слова Блинкена заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным"."Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение. Самое важное: законно избранного президента Казахстана... Никаких вопросов не было, как эти (президентские выборы в Казахстане) прошли. Все признали, работали, строили отношения, никаких сомнений нет - это законно избранный президент, законное правительство, которое обратилось к организации, в которой участвует, с просьбой о помощи", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она добавила, что только после того, как факты с развитием ситуации сказали о внешних угрозах, казахстанской стороной были задействованы процедуры обращения в ОДКБ."Соответственно, любимый этот тезис (Запада) о том, что некая неправовая история творится, тоже не работает. Поэтому наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в абсолютно таком непрофессиональном провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое впечатление, (что) от полного бессилия, еще и оскорбляют. Это оскорбление хамское от Блинкена демонстрирует отсутствие аргументов и полный провал с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу", - отметила Захарова.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767002465.html

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