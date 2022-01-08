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Военные и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан

Военные и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан - РИА Новости, 08.01.2022

Военные и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан

Военнослужащие и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ в субботу начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:03

2022-01-08T08:03

2022-01-08T11:28

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ИВАНОВО, 8 янв – РИА Новости. Военнослужащие и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ в субботу начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ."На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан. Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолеторейсов", - говорится в сообщении.Как отметили в Минобороны, по прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военных и техники ВДВ для доставки в Казахстан На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военных и техники ВДВ для доставки в Казахстан 2022-01-08T08:03 true PT0M49S

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