https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1766926888.html
Военные и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан
Военные и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан - РИА Новости, 08.01.2022
Военные и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан
Военнослужащие и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ в субботу начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T08:03
2022-01-08T08:03
2022-01-08T11:28
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
ивановская область
одкб
воздушно-десантные войска россии
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766928861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e398c737cb8cd4e878e02f5ade9541ed.jpg
ИВАНОВО, 8 янв – РИА Новости. Военнослужащие и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ в субботу начали погрузку в Ивановской области для доставки в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ."На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан. Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолеторейсов", - говорится в сообщении.Как отметили в Минобороны, по прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220108/stabilnost-1766922247.html
казахстан
ивановская область
россия
жанаозен
актау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военных и техники ВДВ для доставки в Казахстан
На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военных и техники ВДВ для доставки в Казахстан
2022-01-08T08:03
true
PT0M49S
Аэродром в Ивановской области: самолеты Ил-76 для отправки военных в Казахстан
Аэродром в Ивановской области: самолеты Ил-76 для отправки военных в Казахстан
2022-01-08T08:03
true
PT0M55S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766928861_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80f2371e6e89f171418ad336b8e35af3.jpg
Российские военные из состава миротворцев ОДКБ вылетели на самолетах Ил-76 и Ан-124 в Казахстан
Российские военные из состава миротворцев ОДКБ вылетели на самолетах Ил-76 и Ан-124 в Казахстан
2022-01-08T08:03
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, ивановская область, одкб, воздушно-десантные войска россии, россия, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
08:03 08.01.2022 (обновлено: 11:28 08.01.2022)
Военные и техника ВДВ начали погрузку для доставки в Казахстан
Военные и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ начали погрузку для доставки в Казахстан