https://ria.ru/20220108/matveychev-1766959466.html

В "Единой России" предложили Матвейчеву убрать эпатажность на второй план

В "Единой России" предложили Матвейчеву убрать эпатажность на второй план - РИА Новости, 08.01.2022

В "Единой России" предложили Матвейчеву убрать эпатажность на второй план

Первый замглавы фракции "Единая Россия" (ЕР) в Госдуме Дмитрий Вяткин, комментируя скандальные высказывания депутата Олега Матвейчева в соцсетях о ситуации в... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T14:05

2022-01-08T14:05

2022-01-08T14:08

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

единая россия

госдума рф

олег матвейчев

дмитрий вяткин

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Единая Россия" (ЕР) в Госдуме Дмитрий Вяткин, комментируя скандальные высказывания депутата Олега Матвейчева в соцсетях о ситуации в Казахстане, заявил, что представителям фракции переходить черту в комментариях текущих событий недопустимо, а свою эпатажность нужно оставлять на втором плане.Ранее Матвейчев прокомментировал у себя в Facebook протесты в Казахстане. В частности он описал сцены насилия над представителями бизнеса, которые помогали вышедшим на улицу людям. Политик мотивировал это тем, что предприниматели не понимают того, что потеряют свою комфортную жизнь, поддерживая изменения. Позднее он удалил публикации в социальной сети и извинился за них."Человек понял, что даже обосновывая свою вполне понятную позицию по поводу происходящего в Казахстане, у наших добрых соседей, переходить определенную черту, конечно, недопустимо. В высказываниях", - сказал, Вяткин, комментируя РИА Новости удаление постов Матвейчевым.Парламентарий отметил, что Матвейчев удалил свой пост и обосновал это, на данный момент этого достаточно.Кроме того, Вяткин ответил на вопрос о том, стоит ли Матвейчеву, эпатажно высказывающемуся в соцсетях, изменить там стилистику."Эпатажность хороша до определенного передела. В данном случае все-таки наш коллега вступил во фракцию. Во фракцию пропрезидентскую. Мы выполняем те задачи, которые ставит президент, а значит основная работа наша – это реализация народной программы (ЕР). Поэтому, если человек связал свою работу и карьеру с фракцией "Единая Россия", эпатажность свою где-то нужно на втором плане оставлять. Где-то наступить на горло собственной песне. Это нормальная практика", - заявил парламентарий.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766958504.html

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политика, казахстан, единая россия, госдума рф, олег матвейчев, дмитрий вяткин, facebook