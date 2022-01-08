https://ria.ru/20220108/masimov-1766938067.html

Экс-главе Комитета нацбезопасности Казахстана грозит до 15 лет тюрьмы

Экс-главе Комитета нацбезопасности Казахстана грозит до 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 08.01.2022

Экс-главе Комитета нацбезопасности Казахстана грозит до 15 лет тюрьмы

Бывшему председателю Комитета нацбезопасности Казахстана Кариму Масимову грозит до 15 лет лишения свободы по статье о госизмене, говорится в уголовном кодексе... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T10:36

2022-01-08T10:36

2022-01-08T12:17

беспорядки в казахстане

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казахстан

карим масимов

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НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Бывшему председателю Комитета нацбезопасности Казахстана Кариму Масимову грозит до 15 лет лишения свободы по статье о госизмене, говорится в уголовном кодексе республики.Ранее Масимов был задержан по статье о госизмене и водворен в изолятор временного содержания."Статья 175.1 - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового", - говорится в УК.В пятницу экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".Масимов занимал пост руководителя КНБ более пяти лет - он возглавил комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, карим масимов