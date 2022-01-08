https://ria.ru/20220108/masimov-1766927722.html

В Казахстане задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности Масимова

В Казахстане задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности Масимова - РИА Новости, 08.01.2022

В Казахстане задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности Масимова

Бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова задержали по подозрению в госизмене. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T08:27

2022-01-08T08:27

2022-01-08T12:09

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

карим масимов

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НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. Бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова задержали по подозрению в госизмене.Досудебное расследование дела открыто 6 января."В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К. К. и другие лица", — говорится в сообщении КНБ.Соратнику Назарбаева грозит до 15 лет тюрьмы.Накануне экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство статусных чиновников и силовиков. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а масштаб событий говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов," осуществить такое невозможно.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Глава государства также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Задачи бойцов — охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-08T08:27 true PT2M59S

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в мире, казахстан, карим масимов