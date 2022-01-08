16:44 08.01.2022 (обновлено: 17:00 08.01.2022)
В исполкоме СНГ убеждены в скором восстановлении порядка в Казахстане
Глава исполком СНГ Лебедев убежден в скором восстановлении порядка в Казахстане
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Сергей Лебедев на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Сергей Лебедев на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Исполком СНГ убежден, что совместными усилиями мир и порядок в Казахстане будет скоро восстановлен, заявил глава исполкома Сергей Лебедев.
"Мы глубоко убеждены, что общими усилиями казахстанцев и их друзей из стран СНГ мир и порядок вскоре будут восстановлены и Казахстан продолжит свой путь поступательного развития, направленный на рост экономического потенциала страны, обеспечение социальных прав и гарантий своих граждан", - говорится в опубликованном заявлении Лебедева.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.